Украинская рэперша Alyona Alyona высказалась после скандала из-за ее трека с российской группой Каста

Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэперша Alyona Alyona зареклась записывать совместные хиты с российскими исполнителями. Случилось это после скандала, в который она угодила, полгода назад выпустив трек с российской группой Каста, однако, шумиха поднялась только сейчас.

В своем Instagram артистка раскрыла подробности своей работы с Кастой, а также заявила, что несмотря на множество предложений из России, это первый и единственный ее фит с российскими артистами.

"Сложилось так, что некоторые СМИ и деятели, желающие хайпа, почти через полгода после выхода нашего фита, решили возложить на меня ответственность за отношения Касты с другими артистами (речь идет дело о том, что на альбоме Касты присутствуют Баста и Рем Дига). Какая хорошая манипуляция и инфоповод! Имея полную картину на руках, я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит – единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным", - заявила Alyona Alyona.

Напомним, Фигуристая Alyona Alyona, переехав к парню, заговорила о наболевшем: "Нам надо отказаться от...".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки: "Я не знаю, как девочки ходят...".

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