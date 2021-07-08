Известная украинская певица Alyona Alyona показала себя в новом образе и рассказала о проблеме
Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona является популярным рэп-исполнителем. Красотка активно ведет блог в Инстаграм, где не только показывает свое пышное тело, но и обсуждает важные темы.
В этот раз Alyona Alyona показала фото, на котором была только в нижнем белье, которое было в цвет тела. Образ дополнила красотка цветами, которыми украсила свое тело, а в руках держала обруч. Как можно понять, девушка решила скопировать западную певицу Карди Би.
"И я не говорю, что нам надо отказаться от вещей, одежды и положения в обществе, но в ежедневной погоне за бирками и фейковых статусом в социуме, мы забываем о самом важном...
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
40-летняя внучка Чапкиса в крохотном купальнике ошеломила идеальным прессом: "Превосходно, как гол Кьезы"
Грандиозное шоу "Співають всі", стало известно будут ли Винник и Тина Кароль: "Вспомните скандал..."
Полякову в горячей позе с подругой пристыдили за "новую" внешность: "Ужасные получились бедра"
Представим ситуацию: Твой знакомый нелестно прокомментировал «небрендовисть» твоего обуви или одежды, твои действия?", - написала исполнительница.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Цветочек душа", "Неправда. В моем любимом секонд-хэнде - только лучшие брэнды", "Какая разница, какие на тебе кеды, если ты гуляешь в них по Парижу".
Напомним, Alyona Alyona, влюбившись по уши, встала на каблуки
А еще Politeka писала, что Alyona Alyona рассекретила имя своего избранника, с которым начала жить вместе
Также Politeka сообщала, что Alyona Alyona влюбилась по уши в парня с зелеными ногтями, первое фото парочки