Известная украинская певица Alyona Alyona показала себя в новом образе и рассказала о проблеме

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona является популярным рэп-исполнителем. Красотка активно ведет блог в Инстаграм, где не только показывает свое пышное тело, но и обсуждает важные темы.

В этот раз Alyona Alyona показала фото, на котором была только в нижнем белье, которое было в цвет тела. Образ дополнила красотка цветами, которыми украсила свое тело, а в руках держала обруч. Как можно понять, девушка решила скопировать западную певицу Карди Би.

"И я не говорю, что нам надо отказаться от вещей, одежды и положения в обществе, но в ежедневной погоне за бирками и фейковых статусом в социуме, мы забываем о самом важном...

Представим ситуацию: Твой знакомый нелестно прокомментировал «небрендовисть» твоего обуви или одежды, твои действия?", - написала исполнительница.



Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цветочек душа", "Неправда. В моем любимом секонд-хэнде - только лучшие брэнды", "Какая разница, какие на тебе кеды, если ты гуляешь в них по Парижу".

Отметим, что на днях артистка сообщила о переезде к своему парню.



"Сегодня будет душевный разговор. Мы решили съехаться. В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я переехала к нему. Его квартира находится дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба Атлас в котором за год карантина я так и не побывала", - поделилась личным артистка.

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