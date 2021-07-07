Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) нещодавно розповіла про свої стосунки, а зараз здивувала зовнішністю

Днями популярна українська виконавиця, закохавшись по вуха, розповіла, що переїжджає до свого бойфренда, повідомляє Politeka.net. Зараз реперка будує стосунки, і навіть вирішила приміряти каблуки.

Олена опублікувала відповідні кадри в сторіс свого Instagram. Зірка позувала в довгій толстовці і шортах, а на її ніжках були рожеві туфельки на підборах. Завершили образ різні аксесуари.

"Я не знаю, як дівчатка ходять на таких підборах. Я щиро вдячна всім, хто дає реакції, хто коментує мої записи, тому що, я ось це мучуся заради вас", - поділилася Олена.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Alyona Alyona поділилася труднощами переїзду до свого хлопця. За словами артистки, у неї багато речей, тому потрібно багато місця, якого немає. Зірка тепер не знає, куди подіти одяг і взуття зі зйомок.

Крім того, виконавиця поділилася про те, які вони різні, але в результаті переїзду вони зможуть бачитися частіше, а це плюс.

До слова, Олена поки не розкриває особистості свого коханого.

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