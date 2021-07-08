Відома українська співачка Alyona Alyona показала себе в новому образі і розповіла про проблему

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona є популярним реп-виконавцем. Красуня активно веде блог в Instagram, де не тільки показує своє пишне тіло, а й обговорює важливі теми.

Цього разу Alyona Alyona показала фото, на якому була тільки в нижній білизні, яка була в колір тіла. Образ доповнила красуня квітами, якими прикрасила своє тіло, а в руках тримала обруч. Як можна зрозуміти, дівчина вирішила скопіювати західну співачку Карді Бі.

"І я не кажу, що нам треба відмовитися від речей, одягу і положення в суспільстві, але в щоденній гонитві за бирками і фейкових статусом в соціумі, ми забуваємо про найважливіше...

Уявімо ситуацію: твій знайомий невтішно прокоментував "небрендовість" твого взуття або одягу, твої дії?",- написала виконавиця.



Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Квіточка душа", " Неправда. У моєму улюбленому секонд-хенді - тільки кращі бренди","яка різниця, які на тобі кеди, якщо ти гуляєш в них по Парижу".

Відзначимо, що днями артистка повідомила про переїзд до свого хлопця.

"Сьогодні буде душевна розмова. Ми вирішили з'їхатися. У попередніх відносинах співжиття відбувалося в Баришівці на моїй території. А тепер я переїхала до нього. Його квартира знаходиться далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків і готової кулінарії, центральних вуличок і клубу Атлас в якому за рік карантину я так і не побувала", - поділилася особистим артистка.

Нагадаємо, Alyona Alyona, закохавшись по вуха, встала на каблуки

А ще Politeka писала, що Alyona Alyona розсекретила ім'я свого обранця, з яким почала жити разом

Також Politeka повідомляла, що Alyona Alyona закохалася по вуха в хлопця з зеленими нігтями, перше фото парочки



