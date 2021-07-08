Відома українська співачка Alyona Alyona показала себе в новому образі і розповіла про проблему
Як пише Politeka.net, Alyona Alyona є популярним реп-виконавцем. Красуня активно веде блог в Instagram, де не тільки показує своє пишне тіло, а й обговорює важливі теми.
Цього разу Alyona Alyona показала фото, на якому була тільки в нижній білизні, яка була в колір тіла. Образ доповнила красуня квітами, якими прикрасила своє тіло, а в руках тримала обруч. Як можна зрозуміти, дівчина вирішила скопіювати західну співачку Карді Бі.
"І я не кажу, що нам треба відмовитися від речей, одягу і положення в суспільстві, але в щоденній гонитві за бирками і фейкових статусом в соціумі, ми забуваємо про найважливіше...
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Уявімо ситуацію: твій знайомий невтішно прокоментував "небрендовість" твого взуття або одягу, твої дії?",- написала виконавиця.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Квіточка душа", " Неправда. У моєму улюбленому секонд-хенді - тільки кращі бренди","яка різниця, які на тобі кеди, якщо ти гуляєш в них по Парижу".
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