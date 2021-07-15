В Сети появились любопытные кадры с юмористкой из "Квартал 95" Еленой Кравец
Так, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм опубликовали архивные кадры, на которых Кравец предстала во время вечеринки несколько лет назад, передает Politeka.net.
Елена засветилась вместе с подругой сначала на красной дорожке Одесского кинофестиваля, а затем уже на самой гулянке, которая состоялась 13 июля 2018 года.
Во время торжества компаньонша Кравец записала интересное видео, раскрыв обратную сторону дружбы со звездой.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Акула атаковала отдыхающего мужчину, медики не успели помочь: кадры с места ЧП
Роскошную резиденцию Елены Кравец сняли с высоты птичьего полета: "Парковка для яхты, бассейн с морской водой и..."
Оля Полякова ужаснула новой прической, став похожей на Остапчука и Горбунова: "Жалко..."
Юля "Зайка" в смелом купальнике показала "Холостяку", какую красавицу он потерял: "Ниче не фотошопила"
"Когда вы жена или подружка звезды, будьте готовы к тому, что вы проведете вечер в одиночестве с вином", - заявила девушка.
Но затем Елена, судя по всему, реаблитировалась, уделив время подруге и засняв, как она куражится перед камерой, демонстрируя свой белый наряд.
"Сегодня, в шикарном "халате"... с мужчинами на красной дорожке... Спасибо!", - говорит на кадрах подруга юмористки.
Сама Елена появилась на мероприятии в пудровом легком платье, украшенном рюшами до самого пола. Яркий макияж с красной помадой дополнил ее роскошный образ.
Напомним, резиденцию Кравец сняли с высоты птичьего полета: "Парковка для яхты, бассейн с морской водой и..."
А еще Politeka сообщала, Кравец в компании брюнета застали за пикантным занятием
Также Politeka писала, 18-летняя дочь Кравец показала новый образ с косичками