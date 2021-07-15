В Сети появились любопытные кадры с юмористкой из "Квартал 95" Еленой Кравец

Так, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм опубликовали архивные кадры, на которых Кравец предстала во время вечеринки несколько лет назад, передает Politeka.net.

Елена засветилась вместе с подругой сначала на красной дорожке Одесского кинофестиваля, а затем уже на самой гулянке, которая состоялась 13 июля 2018 года.

Во время торжества компаньонша Кравец записала интересное видео, раскрыв обратную сторону дружбы со звездой.

"Когда вы жена или подружка звезды, будьте готовы к тому, что вы проведете вечер в одиночестве с вином", - заявила девушка.

Но затем Елена, судя по всему, реаблитировалась, уделив время подруге и засняв, как она куражится перед камерой, демонстрируя свой белый наряд.

"Сегодня, в шикарном "халате"... с мужчинами на красной дорожке... Спасибо!", - говорит на кадрах подруга юмористки.

Сама Елена появилась на мероприятии в пудровом легком платье, украшенном рюшами до самого пола. Яркий макияж с красной помадой дополнил ее роскошный образ.

Напомним, резиденцию Кравец сняли с высоты птичьего полета: "Парковка для яхты, бассейн с морской водой и..."

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