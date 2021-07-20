Звезда показала, что устроила для них

Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, показала своих малышей

Известно, что Елена Кравец - многодетная мама, пишет Politeka.net. Звезда в 2003 году родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину.

Артистка нередко хвастается своими малышами в Инстаграм. В этот раз Кравец показала, как дети отпраздновали свой первый юбилей - пять лет.

Кравец показала ребятишек в ванной, когда маленький Ваня пел песню Dabro "Юность".

"Такие песни в первый юбилей", - написала Кравец.

Позже звезда угостила малышей тортом.

На детский праздник пришли аниматоры в разных костюмах. Видно, что Ваня и Катя были довольны.

Также ребятишки сами примерили яркие костюмы.

Артистка покормила детей еще одним тортиком.

На свежем фото Елена похвасталась своими чадами утром. Сынок нарядился в костюм динозавра, а дочь - превратилась в настоящую принцессу.

"Утро после дня рождения в 5 лет выглядит вот так, если что...)", - написала Кравец.

Отметим, Елена Кравец замужем за бывшим исполнительным продюсером студии "Квартал 95" , Сергеем, с 2002 года.

Супруги решили стать родителями во второй раз, когда их дочери было 13 лет. По словам артистки, когда муж узнал, что будет двойня, он очень обрадовался.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" получила дом в подарок, кадры настоящей роскоши

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" вышла на сцену после несчастного случая и удивила видом

Также Politeka писала, что роскошную резиденцию Елены Кравец сняли с высоты птичьего полета