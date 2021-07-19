Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець захопила шанувальників своїм вчинком
Відома гумористка продовжила роботу, незважаючи ні на що, пише Politeka.net. Шанувальники обсипали зірку словами підтримки і захоплення.
Як виявилося, у Олени Кравець сталося нещастя - вона зламала ногу, але при цьому продовжила роботу. Зірка вийшла на сцену "Вечірнього Кварталу" з гіпсом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Відомо, що біда з гумористкою трапилася кілька тижнів тому. Тепер артистка ходить на милицях.
"Захоплююся, @lennykravets!👏 трошки спойлерів зі зйомок👀", - написали автори поста.
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Публікації швидко зібрали багато лайків і коментарів.
"Крутий концерт👍 👍 👍 🤣 🤩 🥰 дякую акторам 95 за яскраве 🔥 🔥 🔥 шоу, скучила ♥️ 😘 🥰 Оленко, якнайшвидшого одужання!!! Ну його на фіг ці штани", " захоплювалася, захоплююся і буду захоплюватися😍 😍 😍. Найкраща 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️❤️💕💕💕", "Оленка😍 😍 😍, люблю за красу, щирість, справжність, харизму і неймовірну силу ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Олена Кравець розповіла, що травмувалася, заплутавшись у власних широких шовкових брюках. Актриса спіткнулася і вдарилася об одвірок двері свого будинку.
Нагадаємо, "вагітній" Олені Кравець довелося розбороняти Євгена Кошового і Ткача
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