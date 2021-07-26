Актриса Олена Кравець розповіла, що не хотіла підводити колектив, тому вийшла на сцену з милицями

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса Олена Кравець з "Квартал 95" розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій про свою травму і про те, що їй довелося вийти на сцену в гіпсі і з милицями.

За словами зірки, травму вона отримала в домашніх умовах - просто заплуталася в широких штанях і трохи спіткнулася.

"Думала, що вивихнула ногу, вивихнула і вивихнула, саме пройде. А потім бачу, щось не проходить і не проходить, а нога все більше і більше, але не дуже боліло. Ми поїхали в лікарню, а там передом п'ятої плеснової кістки", - розповіла Олена.

Також вона поділилася, що не змогла відмовитися від виступу в концерті "Вечірнього Кварталу", бо не хотіла підводити колектив.

"Я не можу їх підвести. Тим більше, що минулого року це був у мене ковид, вони знімали без мене. П'ять років тому то була двійня, вони знімали без мене. Ну що ж ти за актриса така. Я ще ніколи так себе не відчувала, ніколи не виходила на милицях на сцену. Але ... все коли-небудь буває вперше", - поділилася Кравець.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" показала, як підросли її двійнята: фото першого ювілею.

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" вийшла на сцену після нещасного випадку і здивувала виглядом: "Оленка, якнайшвидшого одужання!".

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