Актриса Елена Кравец рассказала, что не хотела подводить коллектив, поэтому вышла на сцену с костылями

Как сообщает Politeka.net, известная юмористическая актриса Елена Кравец из "Квартал 95" рассказала в интервью Кате Осадчей о своей травме и о том, что ей пришлось выйти на сцену в гипсе и с костылями.

По словам звезды, травму она получила в домашних условиях – просто запуталась в широких штанах и немного споткнулась.

"Думала, что вывихнула ногу, вывихнула и вывихнула, само пройдет. А потом вижу, что-то не проходит и не проходит, а нога все больше и больше, но не очень болело. Мы поехали в больницу, а там передом пятой плюсневой кости", - рассказала Елена.

Также она поделилась, что не смогла отказаться от выступления в концерте "Вечернего квартала", так как не хотела подводить коллектив.

"Я не могу их подвести. Тем более, что в прошлом году это был у меня ковид, они снимали без меня. Пять лет назад то была двойня, они снимали без меня. Ну что же ты за актриса такая. Я еще никогда так себя не чувствовала, никогда не выходила на костылях на сцену. Но… все когда-нибудь бывает впервые", - поделилась Кравец.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" показала, как подросли ее двойняшки: фото первого юбилея.

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" вышла на сцену после несчастного случая и удивила видом: "Леночка, скорейшего выздоровления!".

Также Politeka писала, что Покалеченная Елена Кравец показала, как теперь выглядит ее нога: "Художник".