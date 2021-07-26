Дочь известной украинской актрисы Елены Кравец Мария показала поклонникам, как танцует на пляже

Как пишет Politeka.net, 17-летняя дочь Елены Кравец Маша уже почти два года живет отдельно от мамы, ведь в семейном доме стало не хватать места. Юмористка призналась, что первое время очень волновалась за несовершеннолетнюю дочь и ее самостоятельную жизнь. Но довольно скоро Маша убедила маму, что волноваться ей абсолютно нечего.

Девушка сейчас снимает квартиру вместе со своей подругой. Несмотря на то, что Маша давно стала самостоятельной, она часто встречается с родителями и они вместе проводят много времени.

Девушка активно ведет блог в Instagram, где делится с поклонниками интересными фото и видео.

Так, на этот раз 17-летняя Маша опубликовала короткое видео, в котором показала как танцует на пляже и ждет, вероятно, восход солнца. Девушка пластично движется под медленный английский трек. На видео Маша Кравец одета в зеленый топ и черные брюки, подпоясанные поясом.

Ранее Politeka писала, что Валерий Меладзе приехал в Киев и "влюбил" в себя дочь Елены Кравец: "Красиво...".

Напомним, что роскошную резиденцию Елены Кравец сняли с высоты птичьего полета: "Парковка для яхты, бассейн с морской водой и...".

А еще Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95" показала, как подросли ее двойняшки: фото первого юбилея.