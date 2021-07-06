Дочка Олени Кравець Махати показала новий зміни в зовнішності в Instagram

Як пише Politeka.net, 17-річна дочка Олени Кравець Маша живе вже деякий час окремо від мами, адже в сімейному будинку стало не вистачати місця. Олена з чоловіком почали шукати варіанти переїзду для дочки і батьки однієї з подруг запропонували дівчаткам жити разом. Не забуває Маша і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами цікавим контентом.

На новому сторіс Маша показала нову стильну зачіску. Красуня була з випрямленими волоссям і двома маленькими кісками спереду. Дівчина знімала себе на телефон, додавши анімацію в кадрі у вигляді хрестиків.

На другому сторі, яке Маша опублікувала через годину, красуня вже була на фестивалі "Атлас", який проходить у Києві. У цей момент на одній з цвен виступав український співак Constantine, фіналіст шоу"Голос країни".

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