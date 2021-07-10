Приїзд російського співака Валерія Меладзе до України наробив галасу
Як відомо, 56-річний артист 8 липня став одним з хедлайнерів четвертого дня фестивалю Atlas Weekend, який проходить у Києві. Його виступ викликав неоднозначну реакцію в Мережі. Поки одні українці, які не схвалюють гастролі російських виконавців під час війни, сипали гнівними коментарями, інші із задоволенням постили кадри з концерту або навіть особисто з ним в соцмережах.
Так, знімки з Меладзе з'явилися на сторінках співачок Міші Романової і Вікторії Смеюхи, колишньої солістки з "НеАнгелів".
Також Валерію вдалося вразити і юну дочку гумористки Олени Кравець із "Квартал 95". 18-річна Маша опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram кадри з концерту, показавши натовп, який кайфував під відому пісню Меладзе "Красиво", передає Politeka.net.
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"Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, Красиво ты ушла из неё..." ,- співав артист зі сцени, а Маша в цей час махала в такт рукою, не випускаючи мобільного.
Дівчина домалювала до кадрів безліч червоних сердечок, мабуть, приємні емоції її захльостували в цей момент.
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