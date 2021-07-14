У Мережі показали, де мешкає зірка "Квартал 95" Олена Кравець

44-річна гумористка, як і багато інших зірок, вирішила втекти від галасливого мегаполісу, оселившись на Осокороках в Києві. Тут же живуть співачка Наталія Могилевська і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Будинок Кравець показали з висоти пташиного польоту в програмі "Викриття", передає Politeka.net.

Перше, що дивує, наскільки акуратне й тихе містечко вибрала Олена. У селищі всього на 17 ділянок абсолютно немає парканів, так як територію надійно охороняють. Дерев'яні котеджі потопають у зелені.

Як повідомляють журналісти, для використання всіх жителів пропонується відкритий басейн з морською водою і причал, де кожному відведено своє одне паркомісце для катера або яхти.

Будинок Кравець, орієнтовно на 300 квадратних метрів, виконаний з дерев'яного брусу, та стоїть в 50 метрах від води. Тут завжди затишна тінь через густі дерева. У дворі газон і низька зелена огорожа.

Раніше внутрішнє оздоблення резиденції Олени вже показували спеціалізовані сайти про дизайн інтер'єрів, говориться в сюжеті. У вітальні артистки височенні стелі та масивна люстра, що нагадує гілку з бруньками. А на другому поверсі декілька дитячих кімнат - для двійнят Каті та Вані, яким вже по п'ять, і 18-річної старшої дочки Маші.

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