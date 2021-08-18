Украинская юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец выступила на публике после травмы
Как передает Politeka.net, Елена Кравец является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в юмористическом шоу КВН. После Елена попала в "Квартал 95", где играет по сей день. Юмористка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками происходящим в жизни.
Как известно, недавно Елена получила травму. Она рассказала новость о том, что сломала палец на ноге и ей приходилось долгое время ходить с помощью костылей. Ранее юмористка выступала стоя на костылях. А сейчас в сети, на одной из фан-страниц посвященных Елене Кравец, поделились видео с последнего выступления "Квартал 95", где актриса уже ходит с помощью трости.
"Елена Кравец выступала с поломанной ногой. Но если бы об этом не сказали, я бы и не заметила", сообщили на фан-аккаунте.
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