Звезды "Квартал 95" Елена Кравец и Евгений Кошевой "поругались" прямо на сцене перед зрителями

Как сообщает Politeka.net, известные комики, звезды студии "Квартал 95" Елена Кравец и Евгений Кошевой устроили "разбор полетов" прямо на сцене нового концерта "Вечернего квартала". Кадры "ссоры" опубликовали в сторис на фан-странице, посвященной Кравец.

Из видео можно догадаться, что на сцене Лена и Женя играли супружескую пару, которая пришла к психологу налаживать отношения. По сюжету, муж и жена устали друг от друга на карантине и жалуются специалисту друг на друга, причем делают это в виде песни.

Кошевой заявил "жене" Кравец, что она ест по ночам и стала хуже выглядеть, сидя дома, а она в ответ упрекает его в алкоголизме.

"Ах, вот так он сейчас заговорил, человек, тот что лишь во сне не пил", - высказалась Елена в ролике. "Это мне смеет говорить она, та что ест часто по ночам одна", - сердито отвечает ей Кошевой.

Напомним, Кошевой при всех посмеялся над покалеченной Кравец с костылями: "Почему не в образе?".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" засняла своих подросших близнецов, которых долго не показывала: "Макс, у нас так же было?".

Также Politeka писала, что Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры.