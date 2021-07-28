Травмированная звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец показала трогательные кадры со своими младшими детьми

Как известно, недавно популярная юмористка сломала ногу, из-за чего теперь ходит в гипсе и на костылях. Впрочем, звезда продолжает работать, а, судя по новым кадрам в ее Инстаграм, еще и наслаждаться отдыхом с детьми.

Как пишет Politeka.net, в своих Сториз Кравец показала, как развлекается со своими младшенькими. На видео ее 5-летние двойняшки Ваня и Катя увлеченно танцуют в окружении других детей.

Дело происходило на каком-то детском празднике: на заднем плане можно было услышать ведущую, которая всячески завлекала малышей танцевать. На кадрах Ваня неловко пытается потанцевать с сестрой, однако их руки постоянно путаются, и все движения выглядят забавно.

Танцы детей напомнили Кравец о ее собственном участии в шоу «Танці з зірками». Звезда даже обратилась к своему партнеру по паркету, хореографу Максу Леонову.

«Макс, у нас так же было на первой репетиции?», - поинтересовалась Елена.

После танца Ваня трогательно прижался к плечу своей сестры, демонстрируя, что между ними царит настоящая дружба.

Стоит отметить, что Кравец долгое время старалась не светить в соцсетях своих младших детей. Кадрами с ними звезда стала время от времени делиться только недавно. Помимо Кати и Вани артистка и ее муж воспитывают 18-летнюю дочь Машу. Девушка уже давно живет самостоятельно и ведет собственный инстаграм.

Напомним, покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами.

Как сообщала Politeka, покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" вышла на сцену после несчастного случая и удивила видом.