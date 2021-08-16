Звезда "Квартал 95" Елена Кравец показала кадры с концерта "Вечернего квартала", где со сцены исполнила собственные стихи

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда студии "Квартал 95" часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась в сторис кадрами с концерта "Вечернего квартала", на которых читает со сцены собственные стихи.

Как видно, Елена стоит в окружении своих коллег-комиков, но как будто не замечает их, направив взор в зрительский зал. Она вышла на сцену в темных брюках и белоснежной блузке, и выглядит просто потрясающе.

"Впервые читаю свои стихи на нашем концерте. Такой вечер был волшебный, что не удержалась", "Вспомнить, кто ты", - подписала сторис Кравец.

Отметим, что недавно Елена поразила поклонников новостью о травме – оказалось, что она сломала палец на ноге и долгое время ей пришлось передвигаться на костылях. Более того, она даже на этих костылях выходила на сцену "Вечернего квартала", а также из дома работала в эфире программы "Твій день".

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