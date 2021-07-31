Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, удивила внешностью

Популярная артистка "Квартал 95" умеет удивлять поклонников, пишет Politeka.net. Не так давно звезда коротко подстриглась, в итоге получив массу комплиментов.

В этот же раз Елена, видимо, решила пойти далеее, и опубликовала фото, представ с множеством татуировок на теле.

Елена позировала в черной маечке, закинув челку наверх. Она смотрела в камеру, можно сказать, дерзким взглядом.

"Решилась, наконец-то🤦‍♀️…. Прости, мам…))) Подмигнула😉)", - написала Кравец.

Отметим, что татуировки оказались всего лишь фильтром в Инстаграм.

За полчаса пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Ленааа 😍❤️🔥", "Класс", "Вааууу! Как Вам идёт ❤️❤️🔥восторг 😍😍", "Прикольная маска в Инстаграм😂", "Лена😂👏", "Бог Фотошопа 😂😂", "😂😂😂примерку сделала наконец!😍", "Не надо было спать, а детей оставлять без присмотра 🤣🤣🤣", "Надеюсь это юмор 😮😮😮. Елена, шикарно и так 💥", "А где тату..за квартал и друзей стреляю в упор)", "Я надеюсь это рисунки", "Вам очень идут татуировки", "Дети обрисовали пока спала?)", "Леночка,ты лучшая в любом виде!", "Лена, зачем маму так шокировать....)))", - написали пользователи сети.

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