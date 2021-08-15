Популярная украинская артистка Елена Кравец показала особняк, в котором живет

Как передает Politeka.net, Елена Кравец является известной актрисой и юмористкой "Квартал 95". В 2001-ом году она вышла замуж за бывшего исполнительного продюсера "Квартал 95" Сергея Кравец. Сейчас у них трое детей. Елена активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из своей жизни.

На этот раз юмористка поделилась новыми Сториз на своей странице в Инстаграм. Там она показывает новое приобритение, а именно две картины, которые повесила на стене своего роскошного особняка.

"Теперь эта красивая пара живет в моем доме и наполняет его силой и разноцветными лучами. Работа авторская. Один раз увидев эти работы, не смогла их забыть", поделилась Елена Кравец.

Публикация не набрала ни реакций, ни лайков поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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