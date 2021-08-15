Популярная украинская артистка Елена Кравец показала особняк, в котором живет
Как передает Politeka.net, Елена Кравец является известной актрисой и юмористкой "Квартал 95". В 2001-ом году она вышла замуж за бывшего исполнительного продюсера "Квартал 95" Сергея Кравец. Сейчас у них трое детей. Елена активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из своей жизни.
На этот раз юмористка поделилась новыми Сториз на своей странице в Инстаграм. Там она показывает новое приобритение, а именно две картины, которые повесила на стене своего роскошного особняка.
"Теперь эта красивая пара живет в моем доме и наполняет его силой и разноцветными лучами. Работа авторская. Один раз увидев эти работы, не смогла их забыть", поделилась Елена Кравец.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Тело мэра Кривого Рога нашли в собственном доме, кадры с места происшествия: что известно на данный момент
Жизнь звезды популярных сериалов оборвалась в Италии: раскрыты подробности трагедии
Сотни отделений Приватбанка закрываются по всей Украине: в чем причина
Осень ворвется в Украину: сколько будем отдыхать в сентябре, названы даты
Публикация не набрала ни реакций, ни лайков поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
Ранее сообщалось, стихия устроила настоящее испытание Кошевому, Кравец и другим звездам "Квартал 95": "Если видите, валит..."
Также, брутальная Елена Кравец с серьгой в носу сразила Потапа и жену Монатика наповал: "Мэнсон отдыхает"
Politeka рассказывала, Кравец из "Квартал 95" в маечке показала многочисленные татуировки на теле: "Решилась, наконец-то…"