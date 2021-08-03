Известная актриса Елена Кравец из "Квартал 95" ошарашила поклонников новым фото с серьгой в носу и "татуировками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка, звезда "Квартал 95" Елена Кравец, которая недавно сломала ногу, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда ошеломила не только фанатов, но и звездных друзей необычными кадрами, на которых появилась в брутальном образе.

На новых снимках, которые Лена сделала, сидя на кухне, она появилась вся покрыта "татуировками" и даже с серьгой в носу, а ее волосы зачесаны в объемную укладку. Видимо, звезда решила пошутить и использовать специальный фильтр, который разрисовал ее кожу забавными "татушками".

В подписи к публикации актриса шутливо написала: "Решилась, наконец-то. Прости, мам. Подмигнула". Надо сказать, что украинцы бурно отреагировали на такое преображение Кравец, оставили комментарии и некоторые звездные друзья юмористки, среди которых жена Монатика и Потап.

"Класс", "Теперь и стиль нужно поменять", "Бог фотошопа", "Вау! Как Вам идёт, восторг", "Не надо было спать, а детей оставлять без присмотра", "Я надеюсь, это рисунки", "Классный фотошоп, Вы смелая, люди ведутся, принимают за реальность. Ну Вы же любите шутить", "Лена лучшая", "Не верю!", "Кошмар!", "Дети обрисовали пока спала?", "Вам очень идут татуировки", "Мэнсон отдыхает", - пишут пользователи.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" засняла своих подросших близнецов, которых долго не показывала: "Макс, у нас так же было?".

Как сообщала Politeka, Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры.

Также Politeka писала, что Дочь Елены Кравец поразила чувственным танцем на берегу моря: кадры уже в сети.