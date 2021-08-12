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Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, неожиданно показала свою "новую" семью

Елена Кравец - многодетная мама: в 2003 году родила дочь, Марию, а в 2016-ом - двойняшек Ивана и Екатерину, пишет Politeka.net. С 2002 года артистка замужем за бывшим исполнительным продюсером студии "Квартал 95", Сергеем.

Примечательно, что Мария съехала от родителей, и сейчас живет с подругой. Родители же полностью заняты воспитанием младших ребятишек.

В одном из интервью Кравец рассказала, что ей весело растить детей, а их жизнь со стороны напоминает комедийный ситком, с перерывом, когда дети спят.

В новом посте Инстаграм в фан-группе звезды "Квартал 95" удивили фото Елены со своей "новой" семьей.

На кадрах артистка позировала с двумя детьми и "мужем", который выше ее на две головы. Оказывается, сейчас идут съемки нового фильма, название которого скрывается.

"Съемки нового фильма для телеканала Украина ❤️", - уточнили авторы поста в подписи.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Уверена, что будет супер классно. Аплодирую стоя 👏👏👏", "Знаю Крым наш))) другого просто нет названия!", "Интеллигент .... интеллигентная", "Ждем", - написали пользователи сети.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" показала, как подросли ее двойняшки

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