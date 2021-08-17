Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария устроила смелые танцы

Как пишет Politeka.net, 18-летняя Мария уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила девушке такой вариант, когда узнала, что ждет двойню и в одной квартире будет тесно. Мария любит танцы и активно ведет Инстаграм, делясь самым интересным с фолловерами.

На новом видео в сторис Интаграм Мария была распущенными волосами, в кожаном пиджаке и кружевном белье, которое можно увидеть под нарядом. Девушка "изменила" внешность при помощи фильтров, добавив веснушки и смайлики на лицо.

Фанаты не писали комментарии под видео с танцами, но оставили комментарии под прошлой публикацией, где Маша танцевала на столе:

"Маш, выкладывай побольше таких постов", "Зажигалочка, огонь", "Просто пушка".

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" зажгла перед толпой, устроив танцы на столе

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