Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария устроила смелые танцы
Как пишет Politeka.net, 18-летняя Мария уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила девушке такой вариант, когда узнала, что ждет двойню и в одной квартире будет тесно. Мария любит танцы и активно ведет Инстаграм, делясь самым интересным с фолловерами.
На новом видео в сторис Интаграм Мария была распущенными волосами, в кожаном пиджаке и кружевном белье, которое можно увидеть под нарядом. Девушка "изменила" внешность при помощи фильтров, добавив веснушки и смайлики на лицо.
Фанаты не писали комментарии под видео с танцами, но оставили комментарии под прошлой публикацией, где Маша танцевала на столе:
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Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" зажгла перед толпой, устроив танцы на столе
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