Дочь Елены Кравец из "Квартал 95", Маша устроила горячие танцы на столе

Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша живет отдельно от родителей, снимая с подружкой квартиру в Киеве. Елена Кравец сама предложила такой вариант, когда ждала двойню и в одной квартире становилось тесно. Маша любит танцы и активно ведет Инстаграм, где публикует интересный контент на радость тысяч украинцев, которые за ней активно следят.

На новых фото красотка была в блузе, штанах и стильных очках. Маша залезла на стол для настольного тенниса, показывая свои танцевальные умения. Вокруг можно увидеть много тинейджеров. Как можно понять, дочь Кравец находилась в столице Украины - Киеве.

"Процесс

рекомендую просмотреть карусель до конца:)", - написала Маша.

На последнем видео Маша сидела в автомобиле на заднем сидении и слушала музыку, пока ее снимали.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Огонь", "Машаааа".

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