Дочь Елены Кравец из "Квартал 95", Маша устроила горячие танцы на столе
Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша живет отдельно от родителей, снимая с подружкой квартиру в Киеве. Елена Кравец сама предложила такой вариант, когда ждала двойню и в одной квартире становилось тесно. Маша любит танцы и активно ведет Инстаграм, где публикует интересный контент на радость тысяч украинцев, которые за ней активно следят.
На новых фото красотка была в блузе, штанах и стильных очках. Маша залезла на стол для настольного тенниса, показывая свои танцевальные умения. Вокруг можно увидеть много тинейджеров. Как можно понять, дочь Кравец находилась в столице Украины - Киеве.
"Процесс
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рекомендую просмотреть карусель до конца:)", - написала Маша.
На последнем видео Маша сидела в автомобиле на заднем сидении и слушала музыку, пока ее снимали.
Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
"Люблю", "Огонь", "Машаааа".
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