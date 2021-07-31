Дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец, Маша, которая начала жить отдельно от родителей еще в школе, продолжает радовать публику "взрослыми" кадрами

18-летняя Маша, рано начавшая самостоятельную жизнь, и отдыхать предпочитает с подружкой, чем с семьей. Так, девушка выставила новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала на море, передает Politeka.net. По всей видимости, она находится в Одессе, где так любят отдыхать ее родные.

Дочь Кравец позировала в черном купальнике, будоража воображение смелыми позами. Девушка лежала на животе, открыв взору сочное декольте и другие упругие округлости. Вполне возможно, что ее более целомудренная и сдержанная в своих образах мать не оценит столь дерзкого проявления.

На других кадрах Маша, распустив волосы, позировала в полосатой расстегнутой рубашке.

Кроме того, она засветила номер, в котором живет с подругой. Скорее всего, девчонки собирались на вечерний променад. Дочь Кравец принарядилась в кожаный черный пиджак и белую майку под ним. Яркий макияж с помадой темного цвета дополнил ее брутальный образ.

Напомним, ранее Елена признавалась, что сначала очень переживала, давая такую свободу старшей дочери. Но сейчас она спокойна и уверена, что это отличная возможность для подростка правильно взрослеть и многому научиться.

"Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой. Это, действительно, школа жизни", - делилась юмористка.

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