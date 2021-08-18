Донька відомих гумористів Юрія Ткача-Ліза та Євгена Кошового-Серафима виступили на публіці

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий та Юрій Ткач є відомими українськими гумористами. Вони обидва прославилися завдяки своїй участі в КВК. Також, КОМІКИ разом працювали над проектами "Квартал 95", Юрій часто є гостем на програмах від студії. Гумористи активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

Як відомо, у коміків є сім'ї. У Юрія Ткача дружина Вікторія, з якою він виховує дочку Єлизавету.

А у Євгена Кошового дружина Ксенія, яка сьогодні святкує день народження. У них двоє дочок, Варвара і Серафима.

Старша дочка вже прославилася завдяки своєму вокальному таланту. Ксенія Кошова на своїй сторінці в Instagram показала, як її молодша дочка Серафима і дочка Юрія Ткача Єлизавета вирішили теж заспівати на одному шоу.

Судячи з кадрів, дочки відомих коміків виступають на каналі "1+1" на дитячій програмі "Диво мандри".

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