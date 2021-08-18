Донька відомих гумористів Юрія Ткача-Ліза та Євгена Кошового-Серафима виступили на публіці
Як передає Politeka.net, Євген Кошовий та Юрій Ткач є відомими українськими гумористами. Вони обидва прославилися завдяки своїй участі в КВК. Також, КОМІКИ разом працювали над проектами "Квартал 95", Юрій часто є гостем на програмах від студії. Гумористи активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.
Як відомо, у коміків є сім'ї. У Юрія Ткача дружина Вікторія, з якою він виховує дочку Єлизавету.
А у Євгена Кошового дружина Ксенія, яка сьогодні святкує день народження. У них двоє дочок, Варвара і Серафима.
72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки..."
Дружина Зіброва вперше розповіла про його важку хворобу: "Ми про це не говорили"
Ксенію Мішину розлютила згадка про невдалий роман з Еллертом: "Ох, нічого собі!"
Знаменитий актор пішов з життя, зовсім трохи не дожив до дня народження: "Будемо за тобою сумувати"
Олена Кравець і Кошовий з Квартал 95 влаштували публічні "розбірки": "Ах, ось так..."
Старша дочка вже прославилася завдяки своєму вокальному таланту. Ксенія Кошова на своїй сторінці в Instagram показала, як її молодша дочка Серафима і дочка Юрія Ткача Єлизавета вирішили теж заспівати на одному шоу.
Судячи з кадрів, дочки відомих коміків виступають на каналі "1+1" на дитячій програмі "Диво мандри".
Раніше повідомлялося, підросла дочка Ткача з "Квартал 95" вразила зовнішністю на новому фото: "Так на тата схожа"
Також, худий Кошовий з "Квартал 95" змусив сумніватися Українців: "Це фотошоп, коли це він таким був?"
Politeka розповідала, дочка Кошового з "Квартал 95" порівняла батька з відомим на весь світ лиходієм: як він виглядає