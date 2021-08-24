Український гуморист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", показав себе з дочкою

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним українським шоуменом, ставши зіркою"Квартал 95". Гуморист активно веде соціальні мережі і вирішив не залишати від колег, привітавши українців з Днем Незалежності.

На новому відео Юрій сидів у футболці поруч з малятком-дочкою. Єлизавета була з розпущеним волоссям і звернулася до українців, посміхаючись:

"З Днем Незалежності, Україна".

Юрій відразу додав:"З Днем народження, рідна".

"З Днем Незалежності, Рідна))) З Днем Народження, Україна)))", - написав Ткач під відео.

Фанати подивилися ролик більше 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Це прекрасно", " Юра, у вас росте нова зірочка України. Вітаю зі святом. Слава Україні", " Уті ж моє сонечко, яка вона мила, ах. Вітаю", "Милашка, наше майбутнє", "гарне привітання".

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