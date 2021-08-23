Украинский актер и комик, звезда «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил официальным видом
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артиста появился забавный кадр, на котором он позировал в строгом черном костюме и очень больших очках. Актер изобразил максимально серьезное лицо, чем еще больше насмешил поклонников.
«Юрий Толсторукий», - подписал фото артист.
В комментариях у Ткача традиционно оставили массу отзывов и шуток.
«Деловой Юрий», «Крутяк», «Классный», «Профессор», «Как же вам идёт! Я уже знаю, кто будет следующий Президент Украины!», «А шо на нем очки, или фломастером глаза обвели?», «Депутат», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Юрий Ткач прославился благодаря участию в сериалах и проектах студии «Квартал 95». После того, как Владимир Зеленский стал президентом, Ткач заменил его в проекте «Вечерний квартал». Сегодня артист является одним из самых востребованных комиков в Украине.
Напомним, что Юрий Ткач в красных плавках засветил странную подружку: "Прям качок".
Еще Politeka писала, что Ткач "сбежал" от жены-именинницы: "Вика, если ты видишь это видео...".
Также Politeka сообщала, что Ткач похвастался, как его балует жена: «Обожаю тебя».