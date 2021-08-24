Украинский юморист Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", показал себя с дочерью

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным украинским шоуменом, став звездой "Квартал 95". Юморист активно ведет социальные сети и решил не оставать от коллег, поздравив украинцев с Днем Независимости.

На новом видео Юрий сидел в футболке рядом с малышкой-дочерью. Елизавета была с распущенными волосами и обратилась к украинцам, улыбаясь:

"С Днем Независимости, Украина".

Юрий сразу добавил: "С Днем Рождения, родная".

"С Днем Независимости, Родная))) С Днем Рождения, Украина)))", - написал Ткач под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Юра, у вас растет новая звездочка Украины. Поздравляю с праздником. Слава Украине", "Ути ж мое солнышко, какая она милая, ах. Поздравляю", "Милашка, наше будущее", "Хорошее поздравление".

Напомним, Ткач из «Квартал 95» впечатлил официальным видом в костюме и очках

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