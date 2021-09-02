Актеров студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и Юрия Ткача раскритиковали фанаты
Как пишет Politeka.net, на официальной странице студии "Квартал 95" опубликовали фрагмент из концерта специально ко Дню знаний – 1 сентября. Суть миниатюры была в том, чтобы показать, как учителя и дети возвращаются к урокам после длительного карантина.
"1 сентября - трудовик и Физрук вышли после карантина 😆 ", - написали в Instagram.
Школьную атмосферу после карантина в юмористической сценке старались воссоздать новая участница "Танців з зірками" Настя Оруджова и актеры Александр Пикалов и Юрий Крапов.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
В Украине решили пересчитать пенсию: кто получит больше
Оборвалась жизнь знаменитого российского актера, родом из Украины: "Часто вспоминал Родину"
Опухшей Каменских пришлось срочно обратиться к врачам, лекарства не помогали: "Выдержать это невозможно"
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
Перед тем, как показать номер, традиционную для "Квартала" подводку делали актеры студии Юрий Ткач и Евгений Кошевой. Зрители "Вечернего квартала" не оценили номер о школе и написали об этом в комментариях.
"Совсем не весело, совсем!!!", "Так это российское телевидение получается?..", "Не знаю почему, но Ткача в квартале, не воспринимаю. Как по мне, то Юрчик, его актерский максимум", - написали в комментариях.
Ранее Politeka писала, что Ткач из " Квартал 95 "без прикрас показал, что творится по ту сторону камеры:" ни одна съемка не...".
Напомним, что располневшие Кошевой, выпив и закусив, призвал украинцев ходить в театры: "Начинается...".
A еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из " Квартал 95 "ловко подколола папу:"а где у лысых...".