Дружина провідного актора "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія розповіла про похід в театр

Як пише Politeka.net, Ксенія та провідний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий живуть у щасливому шлюбі вже більше 14 років. Подружжя виховує двох дочок – Варвару та Серафиму. Сім'я активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти зі свого життя.

Цього разу дружина Кошового розповіла шанувальникам про спільний похід в театр разом з чоловіком. Кошова з ідеальним макіяжем та в елегантному образі сказала, що театр починається з вішалки, однак Кошовий думає інакше.

"Театр починається ось з бутерброду і з 50 грам коньячку. Будьте здорові! Ходіть в театри!", - сказав Кошовий, випивши та закусивши.

Зауважимо, що в театрі виступав балет "Freedom", у якому колись танцювала Ксенія Кошова.

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