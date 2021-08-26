Українська продюсерка Олена Мозгова повідомила про свій серйозний діагноз

Дружина українського співака, учасника "Голосу країни Девіда Аксельрода вперше повідомила про проблеми зі здоров'ям в липні. Однак лише зараз вона озвучила діагноз, у неї хвороба Лайма або бореліоз. Як повідомляє Politeka.net, про це Мозгова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Мозгова вже подолала сильні болі і параліч особи, але попереду ще тривале лікування.

«Знайдена причина, наслідки якої я лікувала майже два місяці. Так, я впоралась за цей час з нереальними болями та паралічем м’язів половини обличчя і ще чималою кількістю «приємностей», які несе в собі ця інфекція. По факту аналізів це хвороба Лайму чи бореліоз… Попереду тривале лікування і дякую друзям, які весь час допомагають, без них не впоратись», - йдеться в повідомленні.

Українці підтримують Олену Мозгову та бажають швидкого одужання.

«Олено міцного вам здоров’я на довгі роки», «Це дуже тривале лікування. Тому витримки Вам, здоров'я та любові... та все буде добре...», «Ого! Бажаю одужання. Добре, що з'ясували діагноз!», «Пані Олено! Сил Вам у боротьбі з хворобою», «Сил і витримки», «Здоровля Вам і наснаги у всьому», - пишуть у коментарях до її посту.

Олена Мозгова - дочка легендарного народного артиста України Миколи Мозгового.

Олена Мозгова протягом десяти років жила разом з Олександром Пономарьовим, і народила від нього дочку Євгенію.

В 2015 році Олена Мозгова вийшла заміж за зірку шоу "Голос країни", Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрота), якого продюсувала. У пари народилася дочка Соломія.

Також у Олени Мозгової є дочка Зоя, яка з’явилася на світ до союзу з Олександром Пономарьовим.

Нагадаємо, Девід Аксельрод показав, якою милахою росте їх з мозкової дочка.

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