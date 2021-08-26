Украинская продюсер Елена Мозговая сообщила о своем серьезном диагнозе
Жена украинского певца, участника "Голоса страны Дэвида Аксельрода впервые сообщила о проблемах со здоровьем в июле. Однако лишь сейчас она озвучила диагноз, у нее болезнь Лайма или боррелиоз. Как сообщает Politeka.net, об этом Мозговая рассказала на своей странице в Facebook.
Мозговая уже преодолела сильные боли и паралич лица, но впереди еще длительное лечение.
"Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще немалым количеством «приятностей», которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз... Впереди длительное лечение и спасибо друзьям, которые все время помогают, без них не справиться», - говорится в сообщении.
Украинцы поддерживают Елену мозговую и желают скорейшего выздоровления.
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"Елена крепкого Вам здоровья на долгие годы", "Это очень длительное лечение. Поэтому выдержки Вам, здоровья и любви... но все будет хорошо...", "Ого! Желаю выздоровления. Хорошо, что выяснили диагноз!", "Госпожа Елена! Сил Вам в борьбе с болезнью», «Сил и выдержки», «Здоровья Вам и вдохновения во всем», - пишут в комментариях к ее посту.
Елена Мозговая-дочь легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.
Елена Мозговая в течение десяти лет жила вместе с Александром Пономаревым, и родила от него дочь Евгению.
В 2015 году Елена Мозговая вышла замуж за звезду шоу "Голос страны", Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрота), которого продюсировала. У пары родилась дочь Саломея.
Также У Елены Мозговой есть дочь Зоя, которая появилась на свет в союз с Александром Пономаревым.
Напомним, Дэвид Аксельрод показал, какой милахой растет их с мозговой дочь.
Как сообщала Politeka, Елена Мозговая борется с болезнью, онемела половина лица: "капельницы, уколы, таблетки..."
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