Украинская продюсер Елена Мозговая сообщила о своем серьезном диагнозе

Жена украинского певца, участника "Голоса страны Дэвида Аксельрода впервые сообщила о проблемах со здоровьем в июле. Однако лишь сейчас она озвучила диагноз, у нее болезнь Лайма или боррелиоз. Как сообщает Politeka.net, об этом Мозговая рассказала на своей странице в Facebook.

Мозговая уже преодолела сильные боли и паралич лица, но впереди еще длительное лечение.

"Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще немалым количеством «приятностей», которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз... Впереди длительное лечение и спасибо друзьям, которые все время помогают, без них не справиться», - говорится в сообщении.

Украинцы поддерживают Елену мозговую и желают скорейшего выздоровления.

"Елена крепкого Вам здоровья на долгие годы", "Это очень длительное лечение. Поэтому выдержки Вам, здоровья и любви... но все будет хорошо...", "Ого! Желаю выздоровления. Хорошо, что выяснили диагноз!", "Госпожа Елена! Сил Вам в борьбе с болезнью», «Сил и выдержки», «Здоровья Вам и вдохновения во всем», - пишут в комментариях к ее посту.

Елена Мозговая-дочь легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.

Елена Мозговая в течение десяти лет жила вместе с Александром Пономаревым, и родила от него дочь Евгению.

В 2015 году Елена Мозговая вышла замуж за звезду шоу "Голос страны", Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрота), которого продюсировала. У пары родилась дочь Саломея.

Также У Елены Мозговой есть дочь Зоя, которая появилась на свет в союз с Александром Пономаревым.

Напомним, Дэвид Аксельрод показал, какой милахой растет их с мозговой дочь.

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