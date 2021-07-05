Украинский певец, звезда «Голосу країни» и муж продюсера Алены Мозговой Дэвид Аксельрод готовится к операции

Как пишет Politeka.net, о состоянии своего здоровья артист рассказал у себя в Инстаграм. Он опубликовал кадры из клиники, а также фото МРТ коленной чашечки.

«Ну все я доигрался. Операция неминуема», - подписал фото артист.

По словам певца, врачи сказали ему, что операция неизбежна.

«Ее надо делать, если я хочу не то чтобы заниматься спортом, а вообще хотя бы ходить без последствий. Честно говоря, я не очень люблю все эти операции и вмешательства, но теперь я понял, насколько я плохо относился к своему организму», - отметил артист.

В комментариях артиста поддержали фанаты и звезды.

«Поправляйся поскорее, береги себя», «Желаю скорейшего выздоровления!», «Держу кулаки! Пусть все пройдет наилучшим образом», - пишут люди.

Отметим, что Дэвид Аксельрод прославился после участия в шоу "Шанс", "Х-фактор", "Голос страны". Также певец принимал участие в Нацотборе на Евровидение и в фестивале "Новая волна".

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