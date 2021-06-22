Продюсер Альона Мозгова, дружина співака Девіда Аксельрода, сколихнула Мережу одкровенням

47-річна бізнесвумен привітала коханого з 38-річчям у себе на Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net. При цьому Мозгова з жахом згадала про те, як нещодавно мало не втратила коханого, який захворів COVID-19.

"З Днем народження, коханий 💖! Скільки всього пережито за останній рік... я мало не втратила тебе, ніколи не забуду ту ніч, коли ти вже прощався... але на щастя творець залишив тебе з нами! Ти найкраща людина, ти друг, ти найкращий тато! Люблю тебе, пишаюся тобою і твоїми змінами! Вірю в тебе, в Нас, в любов, в світло, творчість і гармонію! Будь щасливий! Завжди і постійно! Люблю!", - написала вона, супроводивши пост романтичними фото.

Користувачі пораділи за "возз'єднання" пари та щасливий фінал:

"Так, швидше забудьте те, що було поганого. 😉 Вітаю з іменинником! Нехай цей вже рік буде здоровим, радісним і щасливим! 🌷🌷🌷"

"Привітання! Ви так наповнені! Любимо! Вас двох! Ви як одна посудина, один організм, один мікрокосмос! Одне ціле! Любимо вас разом! Спасибі! 👍❤🙏"

"Справжня любов завжди повертає... Зі святом Девіда! Будьте щасливі разом💖"

Раніше ми розповідали, Аксельрод показував, як хвороба змінила його зовнішність. Замість звичної шикарної довгої шевелюри, з якою він ходив раніше, Девід засвітився на фото з дуже короткою стрижкою.

"Волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19. Скажімо так, це одна з "післяковідних" побочек. Але, як каже народна мудрість: "Волосся не зуби – відростуть", - писав він.

Нагадаємо, облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "молимося"

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