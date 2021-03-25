Супруг украинского продюсера Алены Мозговой, певец David Axelrod сообщил о неожиданном побочном эффекте китайского вируса

Полуфиналист шоу «Голос країни» 24 марта в Facebook разместил фото, на котором запечатлен в профиль в очках и с короткой стрижкой вместо привычной шикарной длинной шевелюры, с которой ходил ранее.

"Волосы положены на алтарь борьбы с COVID-19. Скажем так, это одна из "послековидных" побочек. Но, как говорит народная мудрость: "Волосы не зубы – отрастут". Ну, а если не отрастут, ходить, как [бывший американский президент Дональд] Трамп с [считающим себя президентом Беларуси Александром] Лукашенко, не буду. Лучше уж как [британский актер Джейсон] Стэтхем или "Крепкий орешек" Брюс [Уиллис]", – написал он.

Отметим, новый образ David Axelrod многим понравился. В Сети пишут, что хоть и непривычно выглядеть певца с такой сверхкороткой стрижкой, но так он выглядит стильно и брутально.

«Красивый мужик! Очень стильный образ», «Необычно. Но красиво. Брутально», «Вау», «Так даже лучше», «Выздоравливайте. Молимся», «Стильно и брутально», «Вы во всех образах красавец», «Конечно, главное здоровье», - пишут в комментариях.

Владимир Ткаченко (настоящее имя певца) известен также своим участием в различных шоу. Так, он был финалистом первого сезона «Икс-Фактор». В 2021 году занял третье место в «Танцях з зірками». Уже под новым сценическим именем он успешно выступает в шоу "Голос страны" (9 сезон) в составе команды Тины Кароль, где дошел до полуфинала.

Напомним, ловелас Винник нашел себе на Голосі країни новую "молодую волчицу": "Все, Олегу пипец от Балана"

Как сообщала Politeka, беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»

Также Politeka писала, что Кароль вызвала скандал своим решением по звезде Х-фактор Ломакину на "Голосі країни": "Совершила ошибку..."