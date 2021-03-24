Нехилый накал страстей бушует в студии "Голосу країни". Олег Винник приложил к этому руку

Как передает Politeka.net, на официальной страничке песенного проекта в Инстаграм опубликовали любопытный фрагмент из одного из выпусков. Интимная сцена между 47-летним Олегом Винником и 36-летней Тиной Кароль попала на камеру (чтобы посмотреть ролик, просколльте вниз).

Так, певица, на свою голову, поинтересовалась у коллеги происхождением фразы "молода вовчиця" - а именно так называют фанаток Винника.

"Откуда пришло вообще это слово "вовчиця"? "Молодая девушка" могла бы быть, "молодая красавица" там...", - спросила Тина.

Винник бросил все и подошел к ней вплотную, нежно взял за руку и обнял за плечи, прижав к себе.

"Ну, вот так", - сказал он.

Пользователи обезумели от увиденного. А еще больше, по их мнению, должен переживать Дан Балан, бывший тренер "Голоса", который, по слухам, неровно дышит к Кароль.

"Но Тина руку отобрала 😍"

"Олежка, у вас проблемы реально" ©Дан Балан😹"

"Всё, Олегу пипец от Балана😂"

"А что, здесь что-то произошло В МОЁМ ОТСУТСТВИИ??? © Дан Балан 🧛‍♂️"

"Тот момент, когда бесит Олег Винник 😁👍"

"Дан убери его пожалуйста 🙏❤️"

"Олежка, у вас будут проблемы, сейчас Дан прийдет по вашу голову"

"Олег настоящий ловелас, но который шарман, очаровывает женщин! Тина заценила ... красиво флиртуют, а как придет следующей программы Балан - это будет горячо и весело🔥"

"Тот момент когда Дан точит зубы и может напасть на противника прямо сейчас)"

Напомним, "Вовчиця" мужа Сумской Борисюка вылезла Олегу Виннику боком: "Неужели и ты продался?".

Как сообщала Politeka, сердцеед Олег Винник на "Голосі країни" покорил "волчиц" видом в распахнутой куртке: "На высшем уровне...".