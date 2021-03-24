Нехилый накал страстей бушует в студии "Голосу країни". Олег Винник приложил к этому руку
Как передает Politeka.net, на официальной страничке песенного проекта в Инстаграм опубликовали любопытный фрагмент из одного из выпусков. Интимная сцена между 47-летним Олегом Винником и 36-летней Тиной Кароль попала на камеру (чтобы посмотреть ролик, просколльте вниз).
Так, певица, на свою голову, поинтересовалась у коллеги происхождением фразы "молода вовчиця" - а именно так называют фанаток Винника.
"Откуда пришло вообще это слово "вовчиця"? "Молодая девушка" могла бы быть, "молодая красавица" там...", - спросила Тина.
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Винник бросил все и подошел к ней вплотную, нежно взял за руку и обнял за плечи, прижав к себе.
"Ну, вот так", - сказал он.
Пользователи обезумели от увиденного. А еще больше, по их мнению, должен переживать Дан Балан, бывший тренер "Голоса", который, по слухам, неровно дышит к Кароль.
"Но Тина руку отобрала 😍"
"Олежка, у вас проблемы реально" ©Дан Балан😹"
"Всё, Олегу пипец от Балана😂"
"А что, здесь что-то произошло В МОЁМ ОТСУТСТВИИ??? © Дан Балан 🧛♂️"
"Тот момент, когда бесит Олег Винник 😁👍"
"Дан убери его пожалуйста 🙏❤️"
"Олежка, у вас будут проблемы, сейчас Дан прийдет по вашу голову"
"Олег настоящий ловелас, но который шарман, очаровывает женщин! Тина заценила ... красиво флиртуют, а как придет следующей программы Балан - это будет горячо и весело🔥"
"Тот момент когда Дан точит зубы и может напасть на противника прямо сейчас)"
Напомним, "Вовчиця" мужа Сумской Борисюка вылезла Олегу Виннику боком: "Неужели и ты продался?".
Как сообщала Politeka, сердцеед Олег Винник на "Голосі країни" покорил "волчиц" видом в распахнутой куртке: "На высшем уровне...".