Продюсер Алена Мозговая, супруга певца Дэвида Аксельрода, всколыхнула Сеть откровением

47-летняя бизнесвумен поздравила возлюбленного с 38-летием у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net. При этом Мозговая с ужасом вспомнила о том, как недавно чуть не потеряла возлюбленного, заболевшего COVID-19.

"С Днем рождения, Любимый 💖! Сколько всего пережито за последний год... я чуть не потеряла тебя, никогда не забуду ту ночь, когда ты уже прощался... но к счастью Создатель оставил тебя с нами! Ты лучший человек, ты друг, ты лучший папа! Люблю тебя, горжусь тобой и твоими изменениями! Верю в тебя, в Нас, в Любовь, в Свет, Творчество и Гармонию! Будь счастлив! Всегда и постоянно! Люблю!", - написала она, сопроводив пост романтическими фото.

Пользователи порадовались за "воссоединение" пары и счастливый исход:

"Так, скорее забудьте то, что было плохого. 😉 Поздравляю с именинником! Пусть этот уже год будет здоровым, радостным и счастливым! 🌷🌷🌷"

"Поздравления! Вы так наполнены! Любим! Вас двоих! Вы как один сосуд, один организм, один микрокосмос! Одно целое! Любим вас вместе! Спасибо! 👍❤🙏"

"Настоящая любовь всегда возвращает... С праздником Дэвида! Будьте счастливы вместе💖"

Ранее мы рассказывали, Аксельрод показывал, как болезнь изменила его внешность. Вместо привычной шикарной длинной шевелюры, с которой он ходил ранее, Дэвид засветился на фото с очень короткой стрижкой.

"Волосы положены на алтарь борьбы с COVID-19. Скажем так, это одна из "послековидных" побочек. Но, как говорит народная мудрость: "Волосы не зубы – отрастут", - писал он.

Напомним, облысевший красавчик из "Голоса країни" Аксельрод показал, как болезнь изменила его внешность: "Молимся"

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