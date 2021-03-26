Українська продюсер Олена Мозгова повідомила подробиці юності свого чоловіка співака Девіда Аксельрода

Олена Мозгова не витримала після критики, яка обрушилася на її чоловіка Девіда Аксельрода, що злився шикарною шевелюри через коронавірус. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на сторінку Мозгової в Facebook.

Девід Аксельрод показав свій новий образ в мережі 24 березня. Замість довгої шикарної шевелюри він постав з дуже коротко стриженим волоссям.

"Волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19. Скажімо так, це одна з "послековідних" побочек», - написав він.

Однак крім слів підтримки в коментарях стали писати, що нова зачіска йому не йде, і потрібно повернути попередній вигляд. Така реакція спонукала Олену Мозгову втрутитися.

"Не хотіла писати про пережите, але коменти на зразок "поверніть так як було", "при всій повазі до таланту, але ні", "поверніть волосся" і т.д. спонукають писати. По-перше, хочеться закликати тих, хто це пише. При всій повазі, шановні, але поверніть собі мозок таке писати, а що робити з волоссям, людина якось розбереться сама. Або ви думаєте рішення давалося легко?» - обурилася Мозгова.

Мозгова розповіла, що довелося пережити, поки її 37-річний чоловік хворів коронавірусом.

"Потрібно було на кожному кроці писати і давати інтерв'ю, в яких розповідати всі ті підступні жахи: про швидку (яку ще потрібно було знайти, як і місця в лікарні), яка забрала і маму, і чоловіка в лікарню, про ту жахливу ніч, коли Девід надіслав відео, де він уже прощався зі мною і просив поцілувати Солю (дочка пари Соломія, - Ред.) і завжди пам'ятати як сильно він нас любить, про те скільки влили і вкололи ліків, поки підібрали ті, які дали потрібний ефект...» - написала Мозгова у Фейсбуці 25 березня.

Наслідками захворювання вона назвала безсоння, слабкість, зайву вагу і втрату волосся. За словами продюсера, волосся ефективніше лікувати, підстригнувшись"під нуль". Для відновлення здоров'я артисту також потрібні щоденні тренування.

«А зачіска крута, і Девіду дуже підходить! І вона чітко відображає його внутрішній стан! Стильний, вольовий,"Міцний горішок"! - підсумувала Олена Мозгова.

Володимир Ткаченко (справжнє ім'я співака) відомий також своєю участю в різних шоу. Так, він був фіналістом першого сезону "Ікс-Фактор". У 2021 році посів третє місце в «Танцях з зірками». Вже під новим сценічним ім'ям він успішно виступає в шоу "Голос країни" (9 сезон) у складі команди Тіни Кароль, де дійшов до півфіналу.

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