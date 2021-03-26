Украинская продюсер Алена Мозговая сообщила подробности юолезни своего супруга певца Дэвида Аксельрода

Алена Мозговая не выдержала после критики, которая обрушилась на ее супруга Дэвида Аксельрода, ливившегося шикарной шевелюры из-за коронавируса. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на страницу Мозговой в Facebook.

Дэвид Аксельрод показал свой новый образ в Сети 24 марта. Вместо длинной шикарной шевелюры он предстал с очень коротко стриженными волосами.

«Волосы положены на алтарь борьбы с COVID-19. Скажем так, это одна из "послековидных" побочек», - написал он.

Однако помимо слов поддержки в комментариях стали писать, что новая прическа ему не идет, и нужно вернуть преждний вид. Такая реакция побудила Алену Мозговую вмешаться.

«Не хотела писать о пережитом, но комменты наподобие "верните так как было", "при всем уважении к таланту, но нет", "верните волосы" и т.д. побуждают писать. Во-первых, хочется призвать тех, кто это пишет. При всем уважении, уважаемые, но верните себе мозг такое писать, а что делать с волосами, человек как-то разберется сам. Или вы думаете решение давалось легко?» - возмутилась Мозговая.

Мозговая рассказала, что пришлось пережить, пока ее 37-летний супруг болел коронавирусом.

«Нужно было на каждом шагу писать и давать интервью, в которых рассказывать все те ковидные ужасы: о скорой (которую еще нужно было найти, как и места в больнице), которая забрала и маму, и мужа в больницу, о той ужасной ночи, когда Дэвид прислал видео, где он уже прощался со мной и просил поцеловать Солю (дочь пары Соломия, - Ред.) и всегда помнить как сильно он нас любит, о том сколько влили и вкололи лекарств, пока подобрали те, которые дали нужный эффект…» - написала Мозговая в Фейсбуке 25 марта.

Последствиями заболевания она назвала бессонницу, слабость, лишний вес и потерю волос. По словам продюсера, волосы эффективнее лечить, подстригнувшись "под ноль". Для восстановления здоровья артисту также нужны ежедневные тренировки.

«А прическа крутая, и Дэвиду очень подходит! И она четко отражает его внутреннее состояние! Стильный, волевой, "крепкий орешек"! - подытожила Алена Мозговая.

Владимир Ткаченко (настоящее имя певца) известен также своим участием в различных шоу. Так, он был финалистом первого сезона «Икс-Фактор». В 2021 году занял третье место в «Танцях з зірками». Уже под новым сценическим именем он успешно выступает в шоу "Голос страны" (9 сезон) в составе команды Тины Кароль, где дошел до полуфинала.

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