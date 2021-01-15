Близькі продюсера Олени Мозгової борються з китайским вірусом

Коронавірусна інфекція продовжує атакувати не тільки простих українців, а й знаменитостей. Так, згідно з повідомленням популярної української продюсерки Олени Мозгової в соцмережі Facebook, хвороба не оминула і її сім'ю.

Олена Мозгова звернулася до всіх своїх шанувальників з проханням про моральну підтримку своїх близьких, які в цей момент борються з COVID-19 і потребують в першу чергу позитивних слів і емоцій. На своїй сторінці вона попросила публіку написати щирі й хороші коментарі для її чоловіка Девіда Аксельрода, який наразі лікується від коронавірусної інфекції.

За словами продюсера, навіть такий сильний чоловік, як Девід, відчуває виснаження від впливу хвороби і боротьби з нею.

"Йому зараз потрібна наша енергія і позитив, боротьба з короною виснажує будь-кого, навіть найсильніших", - написала Олена Мозгова і підкреслила, що її чоловік заслуговує підтримки з боку фанатів.

Прохання продюсера було почуте миттєво і шанувальники "засипали" публікацію словами підтримки на адресу Девіда Аксельрода і запевненнями про те, що все налагодиться і він скоро одужає.

"Девід, переможете хворобу. Ви зможете. Оскільки ви потрібні. Одужуйте. Живіть. І співайте з усіх сил", "Одужання і міцного здоров'я.", "Бажаю якнайшвидшого одужання. Хвороба важка. Але ви обов'язково її подолаєте. Все буде добре", - написали шанувальники.

Варто відзначити, що крім чоловіка Олени Мозгової в зірковій родині з коронавірусною інфекцією зараз бореться і її мама Віолетта, про що вона зізналася в той же день. І хоча про стан жінки продюсер не повідомила, але побажала їй, щоб "вірусна корона" у її мами скоріше відступила. Олена Мозгова додала яскравий спільний знімок з мамою, де обидві жінки стоять, обнявшись і притулившись один до одного щоками.

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