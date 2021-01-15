Близкие продюсера Алены Мозговой борются с китайским вирусом

Коронавирусная инфекция продолжает атаковать не только простых украинцев, но и знаменитостей. Так, согласно сообщению популярного украинского продюсера Алены Мозговой в соцсети Facebook, болезнь не обошла и ее семью.

Алена Мозговая обратилась ко всем своим поклонникам с просьбой о моральной поддержке своих близких, которые в этот момент борются с COVID-19 и нуждаются в первую очередь в позитивных словах и эмоциях. На своей странице она попросила публику написать искренние и хорошие комментарии для ее супруга Дэвида Аксельрода, который в данный момент лечиться от коронавирусной инфекции.

По словам продюсера, даже такой сильный мужчина как Дэвид, чувствует истощение от влияния болезни и борьбы с ней.

"Ему сейчас нужна наша энергия и позитив, борьба с короной истощает любого, даже самых сильных",- написала Алена Мозговая и подчеркнула, что ее муж заслуживает поддержки со стороны фанатов.

Просьба продюсера была услышана мгновенно и поклонники "засыпали" публикацию словами поддержки в адрес Дэвида Аксельрода и заверениями о том, что все наладится и он скоро выздоровеет.

"Дэвид, победите болезнь. Вы сможете. Поскольку вы нужны. Выздоравливайте. Живите. И пойте со всех сил", "Выздоровления и крепкого здоровья.", "Желаю скорейшего выздоровления. Болезнь тяжелая. Но вы обязательно ее преодолеете. Все будет хорошо",- написали поклонники.

Стоит отметить, что кроме супруга Алены Мозговой в звездной семье с коронавирусной инфекцией сейчас сражается и ее мама Виолетта, о чем она призналась в тот же день. И хотя о состоянии женщины продюсер не сообщила, но пожелала ей, чтобы "вирусная корона" у ее мамы поскорее отступила. Алена Мозговая добавила красочный совместный снимок с мамой, где обе женщины стоят, обнявшись и прижавшись друг к другу щеками.

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