Австралийская актриса Таммин Сурсок со слезами на глазах рассказала о больном коронавирусом муже

Артистка рассказала во время трансляции в своем Инстаграм, что мужчина переносит болезнь тяжело.

У него в течение нескольких дней была температура почти 40 градусов, а мест в больницах нет.

"У моего мужа коронавирус. И мне страшно. Сегодня я не так напугана, как вчера, но вчера я чувствовала себя неуправляемой. Это было ужасно. Все больницы переполнены, а в это время мужу очень плохо. Я не могу лгать перед всеми вами и делать вид, что все в порядке, когда это не так", - в слезах рассказала Сурсок.

Актриса отметила, что ее супруг, скорее всего, мог заразиться в продуктовом магазине, ведь все это время они с семьей старались соблюдать самоизоляцию и выходили из дома лишь, чтобы закупиться в магазине.

Кроме того, Таммин Сурсок рассказала, что у нее и дочек симптомов болезни нет, а тест на ковид показал отрицательный результат.

Стоит отметить, что Таммин Сурсок известна по американским телесериалам "Милые обманщицы" и "Молодые и дерзкие".

Замужем за актером, режиссером и продюсером Шоном МакЮэном с 2011-го года. Пара воспитывает двух дочерей - Финикс Эммануэль МакЭвен (родилась 8 октября 2013 года) и Леннон Блю Сурсок-МакЮэн (родилась 17 января 2019 года).

Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.

Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.

Также Politeka писала, о запрете на продажу игрушек и не только во время локдауна, в Минздраве удивили оправданием.