Австралийская актриса Таммин Сурсок со слезами на глазах рассказала о больном коронавирусом муже
Артистка рассказала во время трансляции в своем Инстаграм, что мужчина переносит болезнь тяжело.
У него в течение нескольких дней была температура почти 40 градусов, а мест в больницах нет.
"У моего мужа коронавирус. И мне страшно. Сегодня я не так напугана, как вчера, но вчера я чувствовала себя неуправляемой. Это было ужасно. Все больницы переполнены, а в это время мужу очень плохо. Я не могу лгать перед всеми вами и делать вид, что все в порядке, когда это не так", - в слезах рассказала Сурсок.
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Актриса отметила, что ее супруг, скорее всего, мог заразиться в продуктовом магазине, ведь все это время они с семьей старались соблюдать самоизоляцию и выходили из дома лишь, чтобы закупиться в магазине.
Кроме того, Таммин Сурсок рассказала, что у нее и дочек симптомов болезни нет, а тест на ковид показал отрицательный результат.
Стоит отметить, что Таммин Сурсок известна по американским телесериалам "Милые обманщицы" и "Молодые и дерзкие".
Замужем за актером, режиссером и продюсером Шоном МакЮэном с 2011-го года. Пара воспитывает двух дочерей - Финикс Эммануэль МакЭвен (родилась 8 октября 2013 года) и Леннон Блю Сурсок-МакЮэн (родилась 17 января 2019 года).
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