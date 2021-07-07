Вы только посмотрите на них

Певец Дэвид Аксельрод показал в соцсети милые кадры с маленькой дочкой, которую воспитывает в браке с Еленой Мозговой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец, участник "Голосу країни" и муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился забавными кадрами с дочерью Солей, а в сторис показал ее одну с разными эмоциями на лице.

На новом снимках сначала Соля целует заботливого папочку, а потом он ее чмокает в щеку. Выглядят они по-настоящему мило и очаровательно. В подписи к публикации Дэвид рассказал о традиции целоваться у них дома.

"Сегодня очень клевое праздник – World Kissing Day. Например, мы дома все лечим цемками, ну и награждаем цемками, и когда кто-то куда-то идет, то у нас есть маленький ритуал 10 цемок и обнимашки. А как у вас? Дела с цемками?", - написал артист.

Напомним, Звезду "Голоса країни" и мужа Мозговой, поборовшего ковид, готовят к операции: "Держу кулаки".

Как сообщала Politeka, Беда у звезды "Голосу країни" Аксельрода, артисту требуется операция: «Я доигрался…».

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