Продюсер и одна из основательниц "Песни года" Алена Мозговая неожиданно обратилась к публике

Стало известно о резком ухудшении состоянии здоровья 47-летней Мозговой, бывшей супруги певца Александра Пономарева и нынешней возлюбленной звезды "Голосу країни" Дэвида Аксельрода.

Мозговая, как известно, активно занимается спортом и делится своими успехами с подписчиками в соцсети Фейсбук. Но в одном из последних постов продюсер призналась, что испытывает дикие боли в спине, поэтому была вынуждена срочно обратиться за помощью к медикам, передает Politeka.net.

"Обещала сегодня фото с беговой дорожки, но сорри, не будет (((. Пока тренировки, массаж и все процедуры прекратила, судя по всему, таки грыжа", - заявила она, пообещав вернуться к тренировкам, как решит проблему со здоровьем.

Также Мозговая отметила, что не нуждается в советах, так ею занялся хороший врач и она в целом "полна оптимизма и конструктива по решению давних проблем позвоночника".

Чуть позднее экс-жена Пономарева пожаловалась, что от боли уже не спасает даже сильное обезболивающее.

"В ожидании поездки на МРТ)) Накололи задницу кетановом, который, что интересно, не сильно в этот раз помогает)) Люди, будьте здоровыми и счастливыми, цените то состояние, когда ничего у вас не болит))", - обратилась она к публике.

Пользователи оставили уйму подбадривающих комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления:

"Держитесь, иногда так бывает - кажется, что рассыпаешься... Но, когда рядом те, кто нас любит, мы берем себя в руки, и все налаживается"

"Леночка, здоровья вам. По поводу боли в спине... я спасаюсь препаратом (келтикан) НО!!! посоветуйтесь со своим доктором"

"Здоровья, терпения, силы духа и счастливой женской судьбы.... все пройдет..."

Напомним, Мозговая жестко ответила Пономареву на откровение о ее измене: "Кто-то же из нас должен быть джентльменом"

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