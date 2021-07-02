Известная украинская продюсер Алена Мозговая жестко ответила Александру Пономареву, который на всю страну рассказал о ее измене

Как известно, много лет назад Мозговая и Пономарев были женаты. Их брак продлился десять лет, за которые у пары родилась дочь. Однако, в конце концов знаменитости разошлись. В недавнем интервью Пономарев признался, что причиной развода стала измена Мозговой, о которой та сама рассказала певцу.

Продюсер какое-то время молчала, однако все же решила прояснить ситуацию на своей странице в Фейсбук. Мозговая обратилась к бывшему мужу с просьбой не говорить о ней больше в публичных заявлениях.

В то же время, она весьма непрозрачно намекнула на то, что в жизни Пономарева кроме нее было много других женщин.

«Видит Бог, я терпела долго, но сорри, время поставить какую-то точку в этой вакханалии. Рассказывай о своей Соне, о Вике и о большом количестве различных замечательных женщин в твоей жизни», - написала Мозговая.

Возможно, таким образом она намекнула на неверность самого певца. Ведь когда его спросили о собственных изменах в интервью он лишь заявил, что «не изменял направо-налево», однако добавил: «Никогда не говорите никогда».

Продюсер подчеркнула, что не хочет, чтобы певец упоминал ее имя в каком-либо контексте. Она добавила, что считает всю эту ситуацию «вакханалией».

Мозговая же в своем посте призналась, что у нее за десять лет брака с певцом накопилось много интересных историй, однако она не хочет выносить их на всеобщее обозрение.

«Кто-то же из нас должен быть джентльменом в этой истории, которую давно пора сдать пылиться в архив и забыть на веки вечные», - подыожила Алена.

Напомним, Александр Пономарев неожиданно рассказал об измене экс-супруги Мозговой.

Как сообщала Politeka, Александр Пономарев жестко высказался о своих "изменах" экс-жене Мозговой.

Также Politeka писала, что Пономарев после двух разводов и измены Мозговой переживает новую любовь.