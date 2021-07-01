Украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему не распространяется о своих новых отношениях
Как передает Politeka.net, об этом 47-летний певец рассказал в интервью YouTube-шоу DOROTYE. Журналистка прямо спросила у певца, почему он скрывает свою новую возлюбленную.
«Почему скрываю? Я не скрываю, я еще раз говорю, что мои личные дела после опыта предыдущего я теперь на обсуждение не выношу. Точка», - отметил артист.
В этом же интервью Пономарев обсудил два своих неудачных брака. Он впервые рассказал, что первая жена, известный продюсер Алена Мозговая ему изменила. Именно измена и стала причиной их расставания. По словам Пономарева, Алена сама призналась ему в измене. На данный момент артист не держит на нее зла и уважает, как мать его ребенка. Вместе они были 10 лет.
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Отметим, что после Мозговой Александр был женат на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына. Их брак продлился 5 лет.
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