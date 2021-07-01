Виконавець Олександр Пономарьов у новому інтерв'ю розповів, яку помилку допустив у другому шлюбі і як судився за сина

Як повідомляє Politeka.net, відомий артист Олександр Пономарьов в інтерв'ю YouTube-програмі DOROTYE поділився подробицями особистого життя. Виявилося, що в другому шлюбі співак допустив помилку, про яку шкодує, а також зізнався, що йому довелося судитися за сина.

Як відомо, після шлюбу з Оленою Мозговою, яка йому зрадила, Пономарьов одружився вдруге – його обраницею стала молода дівчина Вікторія Мартинюк. У другому шлюбі в артиста народився син Саша, за якого батькові довелося судитися після розлучення з дружиною.

"Мене це дуже вибило, дуже. Я судився в трьох інстанціях - перший суд, апеляція і касація. І судився за те, щоб мені давали дитину не раз на місяць, а раз на тиждень. І це мене дуже вибивало", - зізнався Олександр.

За його словами, на розлучення подала Вікторія, але причину розриву артист назвати не зміг. Однак розповів про помилку, яку допустив на початку цих відносин. Пономарьов розповів, що тоді йому хотілося поділитися з усіма своїм щастям, тому він не приховував стосунки з Вікторією і часто з'являвся з молодою дружиною на обкладинках глянців і активно роздавав інтерв'ю. Тепер його позиція змінилася.

"Я подумав, що треба це показувати всім, і даремно це робив. Зараз я зробив висновок після цього шлюбу, після цих показувань, що більше я свої особисті стосунки афішувати не буду ніде", - підсумував Пономарьов.

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