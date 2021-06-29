Украинский исполнитель и шоумен Александр Пономарев рассказал о своих покойных родителях

Как сообщает Politeka.net, украинский артист Александр Пономарев в интервью YouTube-программе DOROTYE поделился неизвестными фактами из своей биографии. Певец рассказал о покойных родителях и своих отношениях с ними, когда они еще были живы (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Александра, с мамой они были ближе, но и отца он любил по-своему, хоть тот рано ушел. На момент смерти отцу артиста было 50 лет, он скончался от сердечного приступа.

"Это такая история. Просто они периодически то жили, то не жили вместе. Он любил пригубить стакан и периодически с этим боролся, и ушел рано", - вспоминает Пономарев. Он признался, что тот период в его жизни был очень сложным – умерла мама, затем отец, и в это время он еще и разводился с первой женой Еленой Мозговой.

Также Александр признался, что о нем много писали неправды в СМИ, а вот он сам в тяжелые периоды музыку писать не может. "Ничего не помогает, только Боженька помогает", - подытожил артист.

Напомним, Пономарев неожиданно показал подросшего сына-красавчика, названного в его честь: "Очень похож на папу"

Также мы писали, что Пономарев после двух разводов неожиданно обратился к поклонникам: "Прозрел...".