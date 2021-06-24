Известный исполнитель Александр Пономарев показал милое фото с сыном-красавчиком

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Александр Пономарев, который был дважды разведен, а недавно принимал участие в шоу "Маска" в роли Льва, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артист показал милое фото, на котором показал сына-подростка Сашу от второго брака с Викторией Мартынюк. Накануне он сообщил, что парень будет жить с ним целый месяц.

На новом снимке Александр с сыном, названным в его честь, запечатлены во время купания в бассейне, видно, что они весело проводят время. Пономарев мило улыбается в камеру, его волосы зачесаны назад, а на глазах стильное солнцезащитные очки. Парень тоже мило улыбается, видно, что у него брекеты на зубах.

В подписи к фотографии звездный отец написал: "Сашку Джуниора подстригли! Красавчик! Всем хорошего Дня!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото на странице артиста, отмечая, что 14-летний сын очень похож на своего папу-артиста. "Красавчики", "Похожие", "Хорошего дня!", "Хороший папа хороший сын!", "Красавчики, люблю", "Прекрасно выглядите", "Хорошего дня и отличного отдыха Вам!", "Очень похож на папу. Классные! Хорошего отдыха вам!", "Саша Джуниор красавчик. Папа, снимите очки и Вам прилетит такой же комплимент. Хорошего отдыха!", - пишут фанаты.

Напомним, Александр Пономарев в особый день поделился с украинцами своей болью: "Помним, любим! Царство Небесное".

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