Звездный детектив Андрей Данилко удивил всех неожиданным выпадом на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" несколько месяцев будоражило украинцев удивительными костюмами и перевоплощениями звезд, неимоверными интригами и реакциями звездных детективов. Однако, первый сезон подошел к концу, что вызвало шквал эмоций не только у зрителей, но и у жюри. Правда, тут же стало известно, что скоро будет и второй сезон.

На странице проекта в Instagram продолжают показывать самые интересные моменты со съемок. Так, в этот раз в соцсети опубликовали забавный видеофрагмент, на котором видно, что звездный детектив Андрей Данилко с первых нот угадал Александра Пономарева, который прятался под маской величественного Льва. Более того, стало известно, что в тот раз Данилко даже поспорил на свою киевскую квартиру, ведь был на все сто уверен, кто Лев.

На видео видно, что после выступления Лев, общаясь с детективами, сказал: "Настоящему Льву необязательно драться, чтобы показать свое могущество". На это Андрей Данилко весело парировал ему: "Саша, добрый вечер! Саша, не получилось! Котенок, ну не получилось!".

"Он угадал Льва с первой ноты. Андрей Михайлович поставил свою квартиру, настолько был уверен, что под маской роскошного героя скрывается Александр Пономарев", - говорится в подписи к видео. И как помнят зрители, в итоге Данилко оказался прав в разоблачении Льва.

Напомним, Андрей Данилко с певицей Надеждой Мейхер утерли нос Оле Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, популярная певица Настя Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".

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